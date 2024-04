Haus-Neubau in Düsseldorf-Urdenbach Architekt wehrt sich gegen Vorwürfe

Der Bezug soll Anfang 2025 erfolgen. So hätte die Familie, die dort mit ihren drei Kindern einziehen will, nach dem vor Ort geltenden Baurecht ein Haus mit zwei Vollgeschossen, mit einer vorgegebenen Höhe pro Geschoss von jeweils 2,40 Meter plus Dach, bauen dürfen. Sie habe sich aber aus freien Stücken dagegen entschieden, damit sich das Gebäude in die Nachbarschaft gut einpasse, berichtet der Architekt. Stattdessen ist jetzt nur ein Vollgeschoss plus ein bewohnbares Dachgeschoss geplant, sagt Eichmann. Damit werde das Haus einen guten Meter höher als das rechter Hand liegende Nachbarhaus.