Angebote für die ganze Familie rund um Haus Bürgel Im Römischen Museum endet jetzt die Winterpause

Am 25. Februar findet in Kooperation mit den Bürgervereinen aus Urdenbach (ABVU) und Baumberg (BAB) die Rheinufersäuberung statt, die traditionsgemäß nach getaner Arbeit ihren Abschluss bei Suppe und Beisammensein auf Haus Bürgel findet. Der BAB startet um 9.30 Uhr am Aalschokker in Baumberg, um 10 Uhr geht es mit den Mitgliedern des ABVU von Piels Loch aus los. Die Bürgervereine freuen sich über viele freiwillige Helfer. Das Mitbringen von eigenen Handschuhen und wetterfester Kleidung wird empfohlen. Wer mithelfen kann, kann einfach am jeweiligen Startpunkt vorbeikommen.