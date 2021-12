Haus Bürgel ist Teil des Niedergermanischen Limes : Ein Stück Weltkulturerbe wird weiterentwickelt

Düsseldorf/Monheim Das im Haus Bürgel beheimatete Römische Museum ist Teil des Niedergermanischen Limes. Der stellt die Grenze zum Römischen Rich dar und ist seit Juli auf die Welterbeliste aufgenommen worden.

Seit Ende Juli hat die Landeshauptstadt sozusagen auch ein kleines Stück Unesco-Welterbe: Als Teil des Niedergermanischen Limes ist das ehemalige Römerkastell Haus Bürgel, in dem unter anderem das Römische Museum und die Biologische Station untergebracht sind und das mitten in der Urdenbacher Kämpe an der Stadtgrenze knapp auf Monheimer Seite liegt, in die Liste aufgenommen worden. Dieser Limes war eine der wichtigsten Grenzen des Römischen Reiches. 400 Kilometer lang reichte er von Remagen bis Katwijk an der Nordsee und bestand mehr als 450 Jahre.