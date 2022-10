Obst aus der Urdenbacher Kämpe : Großer Andrang beim Apfelverkauf auf Haus Bürgel

Norbert Tenten (l.) von der Biologischen Station informiert über die verschiedenen Obstsorten, die in der Urdenbacher Kämpe wachsen. Foto: Ralph Kohkemper

Düsseldorf Bio, ungespritzt und lokal: Die Äpfel, die in der Urdenbacher Kämpe wachsen, sind sehr beliebt. Entsprechend gut fiel der Verkauf am Samstag aus.

Großer Andrang herrschte am Samstag beim Obstverkauf von Haus Bürgel . „Wir können hier Sorten anbieten, die man woanders schwer findet“, erläutert Elke Löpke, wissenschaftliche Leiterin und Geschäftsführerin der Biologischen Station. Auf einer Tafel sind rund 20 Sorten aufgelistet, von Croncel über den Kaiser Wilhelm und den Rheinischen Bohnapfel bis hin zur Sternrenette. Hier erfährt man, wie die Äpfel schmecken und wofür sie sich besonders eignen.

Alles, was angeboten wird, ist frei von jeder chemischen Behandlung. „Es ist nichts gespritzt“, so Elke Löpke. Deshalb seien die Äpfel auch gut verträglich für Menschen, die ansonsten allergisch auf die Frucht reagieren.

Neben Tafeläpfeln gibt es Lageräpfel, die sich – kühl und dunkel aufbewahrt – bis in den Frühling halten, und Verwertungsäpfel, die alsbald verarbeitet werden sollten. Aber ob Roter Eiserapfel, rheinischer Winterrambour oder der Schöne aus Nordhausen: Das Kilo kostet immer 3 Euro. Und das Team der Biologischen Station hat gut zu tun. Viele Besucherinnen und Besucher sind ausgerüstet mit großen Taschen, Rucksäcken und Beuteln.

Neben zwei Imkern hat auch Schäferin Stefanie Lamberti einen Stand. In Velbert betreibt sie ökologischen Landbau und eine Schafzucht. Sie ist zum ersten Mal dabei und bietet Schaffelle, Seife und geräucherte Lamm-Wurst an. „Es sind alle weg, die Nachfrage war enorm. Ich bin ganz happy“, sagt sie. Ihre Tiere grasen auf den Wiesen rund um Wülfrath, Mettmann und Velbert und demnächst auch in der Urdenbacher Kämpe. Dort, wo eben die Apfelbäume der Station stehen. Die Schafe halten dann Gras und Gestrüpp kurz, das bekommt auch den Bäumen.