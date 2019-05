Vandalismus : Mühlen-Gedenktafel beschädigt

Urdenbach Der Urdenbacher Bürgerverein muss die Gedenktafel wahrscheinlich austauschen.

Wann die neue Tafel am Ort sein wird, steht noch nicht fest. „Wir hoffen natürlich, dass der Zwischenfall eine Ausnahme bleibt“, betont das Vorstandsmitglied. Allerdings war vor mehreren Jahren bereits der Vorgänger der nun beschädigten Gedenktafel gestohlen worden. „Damals war die Stele aus Bronze, hatte also einen gewissen Materialwert“, erzählt Winter. Die Gedenktafel am Mühlenplatz erinnert an die alte Urdenbacher Mühle, die von Herzog Wilhelm dem Reichen im Jahr 1545 von Benrath in das damalige Dorf Urdenbach verlegt wurde und genau bis heute vor 53 Jahren in Betrieb war; sie musste am 4. Mai 1966 dem Ausbau der Verkehrswege in Urdenbach weichen.