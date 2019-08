Düsseldorf-Urdenbach : Brückensperrung sorgte für Stau vor der Zonser Fähre

Urdenbach Die Sperrung der Fleher Brücke sorgte am Wochenende zu Verkehrsüberlastungen.

(vam/rö) Die Sperrung der Fleher Brücke am Wochenende hat auch auf der Straße Am Ausleger zur Zonser Fähre für langen Stau gesorgt. Die Warteschlange für die Überfahrt auf die andere Rheinseite betrug am Sonntag rund 200 Fahrzeuge, die teilweise mit laufendem Motor bis zu 100 Minuten warten mussten, bis sie einen Platz auf der Fähre ergattern konnten. Nur alle zehn bis 15 Minuten konnten 20 Fahrzeuge vorrücken, dann musste die „Niederrhein“ ihre Fracht erstmal ans andere Ufer bringen.