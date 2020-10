Mobiler Service statt Schalterbetieb : Urdenbacher Bürger vermissen ihre Sparkasse

Ein Jahr nicht mehr in Betrieb: Die Sparkassenfiliale in Urdenbach verfügt nur noch über einen Automaten zur Selbstbedienung. Da der Vermieter dem Geldinstitut gekündigt hat, wird für diesen ein neuer Standort gesucht. Foto: Anne Orthen (ort)

Urdenbach Zum 1. Oktober 2019 hat das Geldinstitut den Schalterbetrieb in Urdenbach eingestellt. Seither kommt einmal in der Woche ein mobiler Service. Der wird gut angenommen – aus Mangel an Alternativen, wie Kritiker anmerken.

Auf den Tag genau ein Jahr ist es her, da öffnete die Filiale der Stadtsparkasse an der Kammerathsfeldstraße nicht mehr ihre Türen. Das Geldinstitut hatte die persönliche Bedienung und Beratung am Schalter eingestellt – wegen mangelnder Nachfrage. Übrig blieb ein Automat. Zu wenig, wie die Urdenbacher damals fanden. Wochenlang hatte es Proteste gegeben, lokale Gruppen und Vereine hatten das Gespräch mit der Sparkasse gesucht und versucht, die Schließung zu verhindern. Ergeben hat sich nichts aus dem Widerstand. Seither kommt die mobile Filiale – ein umgebauter Bus mit Personal – einmal in der Woche nach Urdenbach, montags von 13.30 bis 16 Uhr steht er auf dem rot gepflasterten Vorplatz der ehemaligen Filiale.

Der Sparkassen-Bus richtet sich vor allem an ältere Menschen, die die persönliche Beratung der Arbeit mit dem Automaten vorziehen. „Dieses Angebot wird gut genutzt“, sagt Christoph Wylezol. Er ist direkter Nachbar der ehemaligen Sparkasse und gehörte zu den Wortführern des Widerstands gegen die Schließung. Vor einem Jahr stand er ebenfalls vor der Sparkasse, mit Zylinder, schwarzem Anzug und Kerze, zur symbolischen Beerdigung des Geldinstituts.

Info Ein zweiter Bus ist ab 2021 im Einsatz Standorte Die zehn Bezirksvertretungen wurden von der Sparkasse gebeten, mögliche Standorte vorzuschlagen. Es steht bereits fest, dass der zweite Bus auch in Hellerhof halten wird. Termin Noch wird das Fahrzeug angepasst und die genauen Standorte werden geklärt. Die mobile Filiale soll Anfang 2021 in Betrieb gehen.

„Gerade alte Menschen kommen, wenn die mobile Filiale da ist, aber nur, weil sie keine Wahl haben“, sagt Wylezol, der noch immer unzufrieden ist. Für eine Busfahrt zur nächsten Filiale mit Schalterbetrieb in der Benrather Fußgängerzone fielen Kosten von über fünf Euro für Hin- und Rückweg an – zu viel für Senioren mit wenig Rente. „Diese Menschen haben keine andere Möglichkeit, ihre Bankgeschäfte zu erledigen, aber glücklich sind sie mit der Lösung nicht.“

Und eine weitere Angst geht laut Wylezol im Dorf um: Wenn ein neuer Nutzer in die Räume im Erdgeschoss der Kammerathsfeldstraße 64 einzieht, wenn dort umgebaut wird, was wird dann aus dem Selbstbedienungsautomaten? Die Sorge, auch für die Geschäfte am Automaten auf die Filialen in Garath und Benrath angewiesen zu sein, beschäftigt die Urdenbacher.

In diesem Punkt kann Gerd Meyer, Sprecher der Düsseldorfer Stadtsparkasse, aber Entwarnung geben. Er bestätigt, dass der Automat am Standort Kammerathsfeldstraße 64 weichen muss, der Vermieter hat der Sparkasse gekündigt. Es werde aber auf jeden Fall auch weiterhin einen Sparkassenautomaten in Urdenbach geben, verspricht Meyer. Gemeinsam mit der zuständigen Bezirksvertretung 9 sucht das Geldinstitut derzeit nach einem passenden Standort. Es gebe bereits mehrere Optionen, die derzeit geprüft werden.

Die Sparkasse ist zufrieden mit dem ersten Jahr ohne feste Filiale in Urdenbach. „Der mobile Service wird unseren Erwartungen gemäß gut angenommen“, so Meyer. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase werde das Terminal im Bus jeden Monat von rund 250 bis 300 Menschen genutzt. Das persönliche Angebot nehmen pro Monat rund 100 bis 150 Menschen wahr – die Zahlen seien aber sicherlich durch Corona negativ beeinflusst worden, schätzt Meyer. „Wir beobachten, dass sich die Kunden nicht von uns abwenden. Nach einer Phase der Umgewöhnung wird die jetztige Lösung von den Kunden akzeptiert.“

Und die Sparkasse will so weiter machen. Gerd Meyer stellt klar: „Der Bus bleibt.“ Allerdings wird er in Zukunft, wenn das alte Gebäude neu genutzt wird, am Josef-Kürten-Platz halten, in Sichtweise des bisherigen Standortes. „Das hat den Vorteil, dass Menschen im Rollstuhl besser auf die Rampe des Busses manövrieren können“, so Meyer. Er betont, dass die Sparkasse ihre Kunden auch ohne ständige Bedienung vor Ort nicht allein lasse. „Wir bieten Beratung über Videochat an, und wer sich bei sensiblen Themen nicht auf die Technik verlassen will, zu dem kommen wir auch nach Hause – zur Not sogar Samstagvormittag“, so der Sparkassen-Sprecher.