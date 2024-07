Hausfassaden aus der Fabrik Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft setzt auf serielles Sanieren

Das 1971 erbaute Haus ist eines von Millionen sanierungsbedürftigen Gebäuden in Deutschland. Knapp zwei Prozent dieses Bestandes müssten jedes Jahr energetisch saniert werden, errechnete das Institut der deutschen Wirtschaft. Doch das Land hinkt hinterher. Auch weil Sanierungen in der Regel verhältnismäßig lange dauern. Abhilfe schaffen soll daher bei der Fassadenerneuerung ein sogenanntes serielles Sanieren. Hierbei werden die zu sanierenden Häuser digital vermessen, um passgenaue Fassadenmodule aus beispielsweise Holzelementen und Faserzementplatten herzustellen. Diese müssen dann lediglich noch an der Außenhülle des Gebäudes montiert werden. Für ein Pilotprojekt hat sich die DWG daher mit dem in Düsseldorf ansässigen Unternehmen Renowate zusammengetan, das diese Form des Sanierens anbietet.