Düsseldorfer Stadtteil Kampf um Urdenbach ist entschieden

Oberbürgermeister Stephan Keller hatte bei seinem Besuch im August 2023 in der Bezirksvertretung 10 zum Ausdruck gebracht, dass für ihn die beste Lösung eine Reduzierung der derzeit zehn Stadtbezirke auf acht ist, was im Süden der Stadt eine Zusammenlegung von 9 und 10 bedeuten würde. Für Aufruhr hatte nun ein Vorschlag gesorgt, der eine Abspaltung nur von Urdenbach in den Stadtbezirk 10 vorgesehen hätte.