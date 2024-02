Wohin gehört der Düsseldorfer Stadtteil? Der Kampf um Urdenbach

Die ersten Listen wollen Schneider und Winter schon zur traditionellen Kämpen-Reinigung am Samstag mitbringen, und Nitschke will dafür sorgen, dass die Listen so schnell wie möglich in den Geschäften in Benrath ausliegen. Diese will man dann vor einem Beschluss im Stadtrat, der im März oder spätestens im April gefällt werden soll, an den Oberbürgermeister und die Ratsfraktionen übergeben.