Biologische Station im Düsseldorfer Süden Spaziergang durch die winterliche Kämpe

Zum Jahresende bietet die Biologische Station Haus Bürgel noch zwei Veranstaltungen an: Bei einem Spaziergang, am Sonntag, 3. Dezember, geht es in die winterliche Urdenbacher Kämpe – vom Altrhein über die Kopfweiden- und Streuobstwiesen und entlang des Rheinufers lernen die Mitwanderer die vielfältigen Gesichter dieses Gebietes kennen und erfahren, dass es auch im Winter Interessantes in der Natur zu entdecken gibt. Mit welcher Strategie überleben die Pflanzen die Winterfröste? Wie bereiten sie sich auf das nächste Frühjahr vor? Und: Wie erkennt man eigentlich einheimische Bäume und Sträucher ohne ihr Blätterkleid? Die Antworten darauf und mehr gibt es bei dem Rundgang erfahren. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Wanderparkplatz Baumberger Weg/ Drängenburger Straße am Ortsausgang von Urdenbach. Die Exkursion dauert etwa drei Stunden, die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person. Festes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung sind erforderlich. Anmeldung unter h.josten@auenerlebnisbegleiter.de.