Biologische Station im Düsseldorfer Süden Spaziergang durch die winterliche Kämpe

Zum Jahresende bietet die Biologische Station Haus Bürgel noch zwei Veranstaltungen an: Bei einem Spaziergang, am Sonntag, 3. Dezember, geht es in die winterliche Urdenbacher Kämpe – vom Altrhein über die Kopfweiden- und Streuobstwiesen und entlang des Rheinufers lernen die Mitwanderer die vielfältigen Gesichter dieses Gebietes kennen und erfahren, dass es auch im Winter Interessantes in der Natur zu entdecken gibt.