Urdenbacher Kämpe : Weidenschnitt-Aktion in der Kämpe

Mit den Ästen werden Tipis oder ein Insektenhotel gebaut. Wer wollte, konnte am Samstag mithelfen.

Nebel und Niesel liegen über der Urdenbacher Kämpe und die Wege sind schlammig. Trotzdem steht am Samstag eine bunt gemischte Gruppe unverdrossen zwischen zahlreichen Kopfweiden in den Bürgeler Wiesen. Weidenschnitt ist angesagt, seit Jahrzehnten Kultur und Tradition der Biologischen Station Haus Bürgel. Dick eingemummelt steht Hendrik fest auf dem struppigen Untergrund und schwingt ein Gartengerät, das fast so groß ist wie er selbst. „Das ist eine Astschere“, erklärt der Vierjährige fachmännisch. Er hievt sie hoch, setzt sie an und der erste Zweig fällt. „Das schaff’ ich nicht“, ächzt der Kleine beim zweiten Versuch. Der Papa hilft. „Damit flechten wir ein Tipi in der Kita“, erzählt der Junge.