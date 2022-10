Höhepunkt ist der Festumzug am Sonntag : Was man zum Erntedankfest in Urdenbach wissen muss

Düsseldorf Ab 11 Uhr sind die Zufahrten nach Urdenbach abgesperrt und an vielen Stellen herrscht Halteverbot. Wer sich den Festumzug mit 31 Gruppen ansehen will, sollte mit dem Bus oder dem Rad anreisen.

Am Sonntag steht dann aber endlich wieder - nach zweijähriger Corona-Pause - der große Erntedankfest-Umzug durchs Dorf an. Ab 13 Uhr ziehen die Erntedankgruppen zu Fuß und mit herbstlich geschmückten Festwagen durch das Dorf. 31 sind es in diesem Jahr, dabei sind auch Musikkapellen enthalten. Viele Häuser in Urdenbach sind zu dem Höhepunkt im Jahreskalender ebenfalls herbstlich geschmückt und überall wird am Zugweg gefeiert. Bereits um 11 Uhr wird der Grill angeschmissen, der mit einem Bierwagen auf dem Josef-Kürten-Platz Teilnehmer und Besucher versorgt.

Besucher des Festumzuges am Sonntag werden gebeten, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Ab 11 Uhr werden alle Zufahrten nach Urdenbach gesperrt, das gesamte Dorf ist Halteverbotszone. Wer sich also ein Knöllchen sparen will, sollte die Buslinie 784 oder die Linie 788 der Rheinbahn zur An- und Abfahrt nutzen. Die Busse der 784 enden wegen der Sperrung der Urdenbacher Dorfstraße an der Haltestelle „Benrath, Krankenhaus“, die in beiden Richtungen auf die Urdenbacher Allee in Höhe des Wirtschaftshofes des Krankenhauses verlegt wird. Von dort ist es ein etwa zehnminütiger Fußmarsch zum Zugweg. Die Linie 788 fährt ab Benrath-Krankenhaus Richtung Monheim eine Umleitung.