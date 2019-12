TSV Urdenbach : Verzögerung bei Bau eines Gebäudes für den TSV

Urdenbach (rö) Per Nachtrag ist auf die heutige Sitzung des Sportausschusses ein Vorgang gekommen, der beim TSV Urdenbach für Freude sorgen wird. Denn beim Bau des Funktionsgebäudes in Fertigbauweise ist es schon vor Baubeginn zum Stillstand gekommen.

Nötig wurde das dadurch, weil der Sieger der Ausschreibung von seinem Angebot mit der Begründung zurückgetreten war, dass er sich um 350.000 Euro verkalkuliert hatte. Deshalb wurde im November 2018 die Ausschreibung aufgehoben. Die Stadt schrieb nun ihrerseits acht Modulbaufirmen an, von denen drei ein Angebot abgaben, allerdings nur zwei erfüllten alle Vorgaben. Der preiswertere Bieter hatte den Baukörper komplett auf sein eigenes Modulsystem umgekrempelt; der Anbieter mit dem höheren Preis will das Gebäude entsprechend der Planung und der Baugenehmigung herstellen. Das Rechnungsprüfungsamt hat keine Einwände. Eine zweite Kostensteigerung hat sich daraus ergeben, dass der öffentliche Kanal an der Woermannstraße eine zu geringe Kapazität hat und ein Rückstauwerk gebaut werden muss. Aufstellung und Inbetriebnahme des Gebäudes soll Ende 2020 sein.