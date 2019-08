Düsseldorf-Urdenbach : 1069 Unterschriften gegen Sparkassen-Schließung

Urdenbach Nach sechs Monaten mit der mobilen Sparkassenbus soll ein Fazit über das Angebot gezogen werden.

Die Filiale der Stadtsparkasse Düsseldorf an der Kammerrathsfeldstraße schließt Ende September. Das ist beschlossene Sache – gegen den vehementen Protest von zahlreichen Bürgern. Innerhalb weniger Wochen hatten Mitglieder der Alde Odenbacher Jonges 1069 Unterschriften gegen die Schließung gesammelt. „Wir hätten noch viel mehr bekommen, aber darum geht es nicht. Wir wollen einen Impuls geben“, sagt Christoph Wylezol vom Urdenbacher Infoportal. Zusammen mit Wolfgang Keil übergab er gestern einen dicken Ordner mit den Unterschriften und Forderungen der engagierten Bürger an Michael Meyer, im Sparkassen-Vorstand zuständig für das Privatkundengeschäft, und an Michael Beese, Bereichsleiter für Urdenbach und Garath.