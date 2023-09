Gastronomie in Düsseldorf An der Rhein-Bude tut sich was

Rhein-Bude Der Nachbar ist das frühere Ausflugslokal „Kostenpflichtiger Inhalt Zum Toni“, und da tut sich gerade eine Menge. Betreiber Hans-Günther Oepen hat die Zustimmung des Naturschutzbeirates und auch die übrigen Genehmigungen erhalten und die ersten Aufträge vergeben. „Ein Zimmermann ist schon mit der Küche beschäftigt“, sagt Oepen, auch fast alle anderen Handwerker stehen fest. Er sei „halbwegs glücklich“, sagt der Gastronom, denn er hat lange auf die finale Erlaubnis für sein außergewöhnliches Projekt warten müssen. Jetzt will er den Herbst nutzen, um die wichtigsten Arbeiten machen zu lassen. Mit der Eröffnung rechnet er aktuell im Frühjahr. Aus der ehemaligen Schankwirtschaft Zum Toni will er mit der Adresse „Am Ausleger 1“ in Urdenbach die Rhein-Bude machen. Die Gaststätte lag mehrere Jahre brach. Der Name soll Programm sein: Rhein, weil die Bude am Rhein steht, und die „Bude“ lasse alles offen. „Es kann von ganz simpel bis hochwertig gehen, da sind wir flexibel beim Angebot.“ In Zusammenarbeit mit der Naturschutzbehörde soll auch ein Beleuchtungskonzept erarbeitet werden, das für Insekten und Tiere zuträglich ist. Den „Toni“ kannte Oepen nicht persönlich, aber den Sohn aus der Familie Opherden. „Der alte Herr Opherden hatte das Lokal eröffnet, dann wurde die Gaststätte geschlossen und lag mehrere Jahre brach.“ Nach zwei Jahren verfällt die Konzession. Somit musste er beim Ordnungsamt auch die gesamte Konzession erneuern für das Ausflugslokal am Fähr-Ausleger in der Urdenbacher Kämpe. Das Hotel Stage 47 in der Innenstadt übertrug er indes auf seine Töchter – diese berät er immer noch.