Neues Angebot des TSV Urdenbach wird gut angenommen : Urdenbacher Gympark ist ein Erfolg

Im Gympark in Urdenbach gibt es verschiedene Outdoor-Fitnessgeräte. Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Auf der Anlage des TSV Urdenbach stehen in dem neuen Sport- und Bewegungspark die zehn Fitnessgeräte auch Nicht-Mitgliedern zur Verfügung. Täglich ab 10 Uhr kann man den Gympark nutzen. Der TSV hat sein Angebot erweitert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Senf

Auf gute Nachbarschaft setzt der TSV Urdenbach als „Verein mit Herz“ im „Dorf mit Herz“. Der Verein hat einen engen Kontakt zwischen Sportverein und Urdenbacher Bürgerschaft sogar in seinem Leitbild fest verankert. „Wir wollen für alle Urdenbacherinnen und Urdenbacher sowie alle Sportinteressierten aus dem Düsseldorfer Süden eine Anlaufstelle sein“, hat sich der 1984 gegründete TSV auf die Fahne geschrieben. Zugleich bekennt sich Urdenbachs einziger Sportverein ausdrücklich zu einer weltoffenen und sozial geprägten Gesellschaft, die jede Art der Ausgrenzung, Vorurteile und Fremdenhass ablehnt.

Umgesetzt wird dieser soziale Anspruch beispielsweise mit dem beim Frühlingsfest im Mai eröffneten „Sport- und Bewegungspark“, wo neben Outdoor-Gymnastikgeräten, den Bouleanlagen und dem herausgeputzten alten Tennishaus auch eine Gymnastikwiese Jung und Alt zum sportlichen Freizeitspaß einladen. Rund 250.000 Euro hat der Verein auch dank des Sportförderprogramms NRW gestemmt, um die lange Jahre verwaiste Tennis-Brache auf dem Vereinsgelände in einen schmucken Grünbereich umzuwandeln. „Ohne Unterstützung geht so etwas nicht“, merkt der TSV-Vorsitzende Peter Wallscheid an.

Info Elf Jahre von Planung bis Fertigstellung Sanierung Ziel war, die sanierungsbedürftigen Sportstätten und das Vereinshaus zukunftsgerecht zu gestalten. Elf Jahre verstrichen von Planung bis Fertigstellung. Die Vereinsgaststätte „Bürgerstube Urdenbach“ wurde umgebaut und mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet. Die modernisierte Vereinshalle ist dank eines Aufzugs barrierefrei.

Der so genannte „Gympark“ mit zehn Fitnessgeräten steht ausdrücklich auch Nicht-Mitgliedern zur Verfügung. Täglich ab 10 Uhr ist Trimmen angesagt, etwa am „Bike & Stepper“, wo Bein- und Gesäßmuskulatur ein gezieltes Training erfahren. Drücken, schieben, drehen heißt es an Geräten zur Stärkung des Schultergürtels sowie von Ellenbogen, Handgelenk und Armrotation. Bauch, Gesäß und Rücken lassen sich auch am „Roman Chair&Extantion“ in Form bringen. Fürs Training der inneren und äußeren Oberschenkelmuskulatur kann „Leg Swing“ benutzt werden. Hinweisschilder an den Gym-Geräten erklären die korrekte Benutzung. Im Sommer schließt der Gympark um 20 Uhr, im Winter um 16 Uhr.

„Unsere Boulebahnen sind jeden Tag besetzt“, freut sich Wallscheid über die hohe Nutzung des Sport- und Bewegungsparks. Vereinsakteure und „Profis“ vom Chateau Benrath, die jüngst mit dem Aufstieg in die Regionalliga einen sportlichen Erfolg verbuchen konnten, schieben hier eine ruhige Kugel. Reges Treiben herrscht bei sonnigem Wetter auch auf der Gymnastikwiese. „Sowohl die Kampfsportler vom Judo, Jiu Jitsu, Karate, Bo-Jutsu und Kobudo als auch Senioren der Fitnesskurse, die in unserer Vereinshalle stattfinden, weichen gern mal ins Freie aus“, verrät Wallscheid.

Im ehemaligen Tennishaus haben eine vereinsexterne Dartsgruppe und die Sportpokerspieler eine Heimat gefunden. Zudem werden hier Urdenbacher Grundschulkinder im Ogata-Projekt (offener Ganztag) vom Team um Fußballtrainer Michael Boll betreut. Außer Sport und Lernprogrammen wird eine Essensverpflegung angeboten.

„Der Sport- und Bewegungspark – und insbesondere der Gympark – verstehen sich als Geschenk an die Menschen in Urdenbach“, betont Wallscheid. Dem langjährigen Vereinsvorsitzenden Friedhelm Gutowski, der im Jahr 2021 an Corona starb, und zu dessen Gedenken der neue Umkleidetrakt mit einer Ehrentafel versehen wurde, war der Blick über den „Vereins-Tellerrand“ hinaus stets eine Herzensangelegenheit.