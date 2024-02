Bauprojekte in Düsseldorf Urdenbacher Gemeinde darf die alte Sakristei abreißen

Keine Bedenken hat die Bezirksvertretung (BV) 9 bei den Plänen der evangelischen Gemeinde in Urdenbach für den Um- und Ausbau der Kirchen-Nebengebäuden zu einem Gemeindezentrum. In der jüngsten Sitzung hatte die Verwaltung der Politik den Bauantrag für eine Teilbeseitigung und Neuerrichtung der Nebengebäude zum Fachwerkhaus und zur Dorfkirche an der Urdenbacher Dorfstraße 13 mitgebracht.