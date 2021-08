Allgemeiner Bürgerverein Urdenbach : Vorbereitung auf das 100-Jährige läuft

Der Vorstand des Allgemeinen Bürgervereins Urdenbach vor dem Ständebaum: Brigitte Schneider und Torsten Winter. Foto: Georg Salzburg (salz)

Düsseldorf Seit 1922 kümmert sich der Urdenbacher Bürgerverein ABVU um den Stadtteil. Das Jubiläum soll am Wochenende 13./14. August 2022 gefeiert werden. Das Projekt des Ständebaums ist mit der Beleuchtung nun fast abgeschlossen.

Normalerweise wäre Brigitte Schneider, Vorsitzende des Allgemeinen Bürgervereins Urdenbach (ABVU), mit ihrem Vize Torsten Winter gerade in der heißen Planungsphase für das Erntedankfest, das immer am ersten Oktoberwochenende Tausende Menschen ins Dorf zieht. Doch wie schon 2020 fällt das Fest, dessen Höhepunkt der Umzug der vielen Brauchtumsgruppen ist, wegen Corona aus. „Wir haben das schon im Mai entschieden, weil wir keine Planungssicherheit hatten“, sagt Schneider. Denn für den Verein wäre es eine enorme finanzielle Belastung gewesen, wenn das mehrtägige Fest erst dann noch abgesagt werden muss, wenn alle Verträge schon geschlosssen sind.

Doch auch so gibt es für das Tandem viel zu organisieren: Denn im nächsten Jahr steht das Jubiläum an: Der ABVU wird 100 Jahre alt. Gefeiert werden soll das, wenn nichts dazwischen kommt, am Wochenende 13./14. August 2022. Für den Bayerischen Abend im großen Festzelt auf dem Parkplatz Piels Loch am Samstag hat der Verein die Band „Münchener Zwietracht“ verpflichtet, die nach eigenen Angaben „populärste Oktoberfestband der Welt“ . Natürlich ist der Vertrag mit einer Corona-Absagklausel geschlossen worden. Am Sonntag, 14. August, folgt der Festakt. Den Termin hat die Vorsitzende auch schon an das Büro des Oberbürgermeisters übermittelt. „Wir freuen uns schon sehr auf das Jubiläum“, sagt Brigitte Schneider. Deren ehrenamtliches Engagement wurde durch Corona so richtig ausgebremst. Im April 2019 wurde sie für drei Jahre an die Spitze des großen Heimatvereins aus dem Düsseldorfer Süden gewählt. Doch schon im Jahr darauf mussten wegen der Pandemie alle Veranstaltungen des Bürgervereins abgesagt werden.

Info Das ist der ABVU in Urdenbach Historisches 1922, als die Bevölkerungszahl und Besiedelung Urdenbachs langsam, aber stetig wuchsen und dadurch kommunale Anliegen wie zum Beispiel der fehlende Hochwasserschutz an Bedeutung gewannen, gründeten engagierte Bürger einen Verein, um die Entwicklung des Ortes positiv zu beeinflussen und mitgestalten zu können, berichtet der Verein auf der Internetseite www.duesseldorf-urdenbach.de

Und nun ist für den ABVU 2022 ein veranstaltungsreiches Jahr, wenn denn Corona im Griff ist. Am 28. April steht die Jahresversammlung an. Schneider und Winter stellen sich zur Wiederwahl. Nur zwei Tage später soll im Festzelt bei Musik von „12 Inch“ in den Mai getanzt werden. Mit dem Erlös solcher Veranstaltungen finanziert der Verein das Erntedankfest mit.