Eine Schule wird 50 : Theodor-Litt-Realschule feiert Jubiläum

Seit 50 Jahren ist die vierzügige Schule an der Theodor-Litt-Straße beheimatet. Die Leitung zum Schuljahrsbeginn haben Jörg Napiwotski und Konrektorin Sandra Klüser-Hanneé übernommen. Am Mittwoch wird das Jubiläum gefeiert.

Am Mittwoch wird an der Theodor-Litt-Realschule in Urdenbach Jubiläum gefeiert: 50 Jahre ist die Schule alt. Die Lehrer und der Schulleiter der ersten Stunde sind längst alle im Ruhestand. Im Juli wurde mit Hans-Gerd Pröpper der Rektor verabschiedet, der die Hälfte der Zeit aktiv miterlebt hat.

Der Schwerpunkt Soziales Lernen ist nicht nur Napiwotzki, sondern auch seiner Konrektorin Sandra Klüser-Hanneé wichtig. Sie hat am 1. August ihren Dienst angetreten. Die beiden kennen sich aus einem gemeinsamen Unterrichtsjahr an einer Neusser Realschule. Napiwotzki wechselte von dort aus zunächst nach Solingen, bevor er vor sechs Jahren als Pröppers Konrektor an die Theodor-Litt-Straße kam. Die 37-Jährige blieb in Neuss und hatte dort dann die Aufgabe aufgedrückt bekommen, als kommissarische Schulleiterin die Realschule über sechs Jahrgänge auslaufen zu lassen. Damals hatte sich Düsseldorfs Nachbarstadt dazu entschieden, statt auf Real- und Hauptschule auf die Schulform Sekundarschule zu setzen. „Das war eine harte Zeit für uns alle“, sagt Klüser-Hanneé zurückblickend. Am 31. Juli war sie sprichwörtlich die Letzte, die an ihrer alten Schule das Licht ausmachte. Sie hat sich umso mehr gefreut, dass sie zum Schuljahresbeginn in die Landeshauptstadt hat wechseln können. Hier steht aktuell erst mal keine Schulform mehr vor dem Aus. Das Thema Sekundarschule war in Düsseldorf schnell passé, übrigens dann auch in Neuss. Die alte Schule von Klüser-Hanneé wurde jetzt zur Gesamtschule; ein Weg, den damals schon die Realschule gerne gegangen wäre, sagt sie.