Stattdessen gibt es die Urdenbacher Dorfgaudi In Urdenbach fällt der Tanz in den Mai aus

Doch am 30. April mit bangem Blick darauf hoffen, dass die Urdenbacher noch spontan kommen, darauf wollen Winter und Vorsitzende Brigitte Schneider nicht warten: „Wir sind wegen der hohen Kosten für Zeltveranstaltungen auch unseren Vereinsmitgliedern gegenüber verpflichtet.“ Und so kommt es nun am Samstag nach dem 1. Mai zu einer Premiere: „Wir feiern die Urdenbacher Dorfgaudi“, berichtet Winter. Auch hier wird der große Platz am Piels Loch genutzt. „Wir stellen Pavillons und Stehtische auf, es gibt einen Getränke und einen Essensstand.“ Von 14 bis 17 Uhr kommt zunächst der Nachwuchs beim Kinderfest auf seine Kosten. Die Älteren feiern dann ab 17 Uhr mit DJ und Aktionen wie Bullenreiten oder Bier-Pong.