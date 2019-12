Weihnachtsdörfchen in Urdenbach : Selbstgemachtes für das Weihnachtsfest

Der Erlös des Weihnachtsdörfchens in Urdenbach geht an die beiden evangelischen Kindergärten im Stadtteil.

Schon kurz nach der Eröffnung des Weihnachtsdörfchens rund um die evangelische Kirche in Urdenbach waren die meisten der 100 vorhandenen Tannenbäume bereits verkauft. Nur noch ein paar einzelne standen an der Wand. Alle anderen wurden mit Bollerwagen oder Autos abtransportiert oder standen dann, in Netze verpackt und mit einem Namensschild versehen, in einer Ecke. „Die sind aus Radevormwald“, erklärte Tatjana Pfitzer, Koordinatorin des Dörfchens. „Das sind frische, schöne Bäume aus der Region.“