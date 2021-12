Corona-Lage in Düsseldorf : Offene Impfaktion geht im Januar weiter

Angelika Jap impft mit ihrer Schwester, die auch Ärztin ist, und ihrem Team seit Anfang Dezember an den Wochenenden im Gemeindezentrum. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Das Angebot nun auch mit Impfungen für Kinder im Urdenbacher Gemeindehaus war ein voller Erfolg. Die Ärztinnen Angelika und Yvonne Jap bieten an den Januar-Wochenenden weitere Termine an.

Von Andrea Röhrig

Die anstehenden Weihnachtstage haben sich Angelika Jap und ihre Schwester Yvonne redlich verdient: Die beiden Ärztinnen der Privatärztlichen Gemeinschaftspraxis in Benrath hatten mit ihrem Team die vergangenen drei Wochenenden kaum eine ruhige Minute: Seit Anfang Dezember fand in Kooperation mit der evangelischen Gemeinde in Urdenbach in derem Gemeindehaus an der Angerstraße eine offene Impfaktion statt.

Am vergangenen Samstag und Sonntag durften sich dann auch Kinder ab fünf Jahren ohne Termin ihren Piks abholen. Rund 500 waren es an den beiden Tagen, die mit ihren Eltern nach Urdenbach gekommen waren. „Ich war vor allem beeindruckt, wie viele Kinder mir berichteten, dass sie froh darüber seien, jetzt geimpft zu werden“, sagt Angelika Jap im Gespräch mit unserer Redaktion. Dafür war sogar eine Kinderärztin mit dabei, um direkt vor Ort mit den Eltern offene Fragen klären zu können. Insgesamt impfte das Team an den drei Dezember-Wochenenden rund 5100 Menschen, darunter rund 200, die sich ihre erste Spritze abgeholt hatten.

„Das ist doch insgesamt ein veritables Ergebnis“, sagt Jap, die sich über jeden freut, der seinen Weg zur Corona-Impfung gefunden hat. Und um diese den Menschen so einfach wie möglich zu machen, setzen die beiden Medizinerinnen mit ihren Unterstützern die Aktion im Januar ab dem Wochenende 8./9. fort. Dann aber nur noch an den Samstagen und Sonntagen. Im Dezember war auch an den Freitagen geimpft worden. „Wir haben aber festgestellt, dass viele Impfwillige vor allem den Sonntag nutzen, weil die meisten da nicht arbeiten müssen.“

An dem ersten Januar-Wochenende, an dem die Aktion wieder anläuft, also am 8. und 9. Januar, steht den Impfärzten sehr wahrscheinlich kein Kinder-Impfstoff zur Verfügung, berichtete Jap gestern im Gespräch mit unserer Redaktion. An diesem Wochenende können dann entsprechend nur Menschen über zwölf Jahren geimpft werden. Auch hier gilt dann wieder: Ohne Termin einfach im Gemeindehaus vorbeikommen und am besten die bereits ausgedruckten und ausgefüllten Unterlagen mitbringen (www.rki.de). Da durch Ärzte geimpft wird, stehen diese auch für Gespräche mit den Impfwilligen zur Verfügung.