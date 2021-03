Im Zimstern haben Kunden und Teig noch Zeit : Nachfolger gefunden für die kleine Kult-Bäckerei

Der Duisburger Heinz-Hermann Höffken hat die Bäckerei Zimtstern übernommen. Auch er öffnet künftig nur an den Wochenenden. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Bäckerei Zimtstern in Urdenbach ist etwas Besonderes, denn lange hatte sie nur sonntags geöffnet. Nun gibt es einen Nachfolger, der ab 21. März das Geschäft mit den altbewährten Rezepten weiterführt.

Sonntagsmorgens um 8 Uhr stehen schon die ersten in der Schlange vor der Bäckerei Zimstern in Urdenbach. Sie warten auf die beliebten Milchbrötchen, die hier erstmals 1949 Bäckermeister Josef Windges in der Gänsestraße anbot. Der kleine Eckladen ist für viele Brotliebhaber Kult, öffnete zuletzt nur noch sonntags für vier Stunden. Jetzt hat Konditormeister Franz-Josef Kerkhoff (70) einen Nachfolger gefunden. Am Sonntag war sein letzter Tag in der Backstube.

Der Duisburger Bäckermeister Heinz-Hermann Höffken übernimmt die Bäckerei, die Kerkhoff 20 Jahre lang führte. „Es sind Vollkornprodukte, die ich so entwickelt habe, hauptsächlich im Dinkelbereich und dann die Windges-Milchbrötchen“, sagt Franz-Josef Kerkhoff. Teiganrichtung und die Teigruhe spielen in dieser kleinen Bäckerei an der Gänsestraße noch eine sehr große Rolle. „Jeder hat seine eigene Backkultur“, sagt er.

Info Nur samstags und sonntags geöffnet Handwerk Die Zahl der Handwerksbäckereien in Deutschland geht zurück, 2018 waren es laut dem Zentralverband des deutschen Bäckerhandwerks noch rund 10.500. In NRW ist ihre Zahl in den vergangenen zehn Jahren um ein Drittel gesunken. Bäckerei Zimtstern Gänsestraße 2, geöffnet samstags und sonntags von 8 bis 12 Uhr

Das bestätigt Gundel Windges, deren Schwiegereltern früher das Windges Eck betrieben. „Er hat das Geschäft zu etwas Besonderem gemacht, und die Menschen wollen hier gerne wissen, wie es weitergeht“, sagt sie. Die Kunden müssen Zeit mitbringen, wenn sie hier etwas kaufen wollen. Vor Corona war die Schlange vor der Bäckerei auch ein kleiner Treffpunkt, man tauschte sich über dies und das aus.

Am Tag des Abschieds geht es herzlich zu. Familie und Kunden wünschen Franz-Josef Kerkhoff alles Gute für den Ruhestand. Auch sein Nachfolger ist vor Ort. Gemeinsam haben die beiden an den vergangenen Wochenenden viele der traditionellen Backwaren in den Ofen geschoben. „Ich war zum ersten Mal vor Weihnachten hier, da haben wir die Zimsterne gemacht“, sagt Heinz-Hermann Höffken. Er ist bald auch Rentner, hatte viele Jahre eigene Geschäfte in Duisburg. Schon sein Vater war Bäckermeister. Ihm fehlte jetzt das Backen. „Ich koche gerade sehr viel“, sagt er fröhlich.

Auf einer Familienfeier bekam er den Tipp, doch nach Urdenbach zu gehen. Dort soll es nun am 21. März weitergehen. Dann wird der Zimtstern wieder samstags und sonntags öffnen. Die Rezepte hat sich Bäckermeister Höffken alle aufgeschrieben. Neben den besonderen Broten und Brötchen kommen auch neue Kuchen hinzu, die dann die Handschrift des Nachfolgers tragen: „Ich werde das Sortiment erweitern und auch ein paar herzhafte Sachen wie Quiche Lorraine anbieten“, sagt er.

Viel verändern möchte Höffken zunächst nicht. Auch das Personal bleibt ihm erhalten. „Hier wird ganz viel Handarbeit gemacht, so wie man das früher auch gemacht hat“, sagt der neue Chef. Darin liege der große Unterschied zu den meisten Betrieben, in denen vieles maschinell vonstatten geht.

Die beiden Back-Experten sind sich einig, dass so etwas nur mit viel Liebe zum Beruf gehe. „Man muss das gerne machen, mit Leidenschaft und Liebe“, sagt Heinz-Hermann Höffken. Über die vielen positiven Rückmeldungen zu den Produkten freute sich Franz-Josef Kerkhoff immer: „Viele Kunden sagten auch, das hab ich ja noch nie so gesehen“, berichtet er. Dass viele sich hier gerne Zeit für das Aussuchen und den Einkauf ließen, sei schon etwas Besonderes.