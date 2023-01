Mobilfunk in Düsseldorf Mobiler Mast soll Netzprobleme beheben

Spätestens Mitte Januar soll ein mobiler Mast in Urdenbach in Betrieb gehen, um eine dort entstandene Versorgungslücke im Mobilfunknetz zu schließen. Der Wagen mit dem mehrere Meter hohen Mast wurde von der Deutschen Telekom in den vergangenen Tagen am Wanderparkplatz Piels Loch aufgebaut.