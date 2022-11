Mit Regisseur Wim Wenders in die Volksschule gegangen Klassentreffen nach 70 Jahren

„Fräulein Buchen hingegen war sehr nett. Sie ging sogar als Frau Riedle zurück an die Schule.“ Eine Seltenheit, denn verheiratete Lehrerinnen durften nicht unbedingt weiter arbeiten. „Sie hätten ja Männern den Job wegnehmen können“, erklärt Keil. „Und damals bedurfte es noch der Erlaubnis des Ehemanns, arbeiten zu gehen“, sagt Käppler. Alles noch nicht so lange her. Dabei erinnert sie noch ganz genau an die ersten Momente in der Schule. Rektor Krudewig habe vor den Erstklässlern gestanden und seine rechte Hand ins Jackett gesteckt. In Höhe seines Herzens bewegte er die Hand vor und zurück. „Euer Herz klopft bestimmt genauso“, hat er gesagt, und noch 70 Jahre später weiß Käppler. „So war es. Ich war damals ziemlich aufgeregt.“