Volksschule in Düsseldorf-Urdenbach Klassentreffen nach 70 Jahren - ohne Wim Wenders

Käppler und Keil haben nur diejenigen eingeladen, die bis zur 8. Klasse zusammen waren. 16 Mitschüler haben zugesagt, acht Frauen, acht Männer. „Wir waren ja später nicht mehr so viele“, erklärt Käppler. Doch schon in den 1950er Jahren war die Katholische Volksschule fortschrittlich, denn es gab gemischte Klassen. „In der Kaiserzeit wurde nach Geschlechtern getrennt, in der Weimarer Zeit war es gemischt, und während des Dritten Reichs gab es wieder die Geschlechter-Trennung“, erklärt Keil. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs dann wieder gemischte Klassen, jedenfalls in Urdenbach.