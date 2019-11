Düsseldorf-Urdenbach : Kindernothilfe engagiert sich im Libanon

Zum 60-jährigen Bestehen des Vereins informierten Mitglieder über ihre Arbeit und die Situation der Hilfsbedürftigen.

Im Foyer der evangelischen Heilig-Geist-Kirche in der Südallee ist eine Fotoausstellung aufgebaut, Handarbeiten werden präsentiert und der Gesang des Werkstattchores hallt herüber. Am Samstagnachmittag begeht der Urdenbacher Freundeskreis der Kindernothilfe das 60-jährige Bestehen der evangelischen Hilfsorganisation mit Informationen und einer Andacht. Vor dem festlichen Akt in der Kirche, versammelten sich die Gäste zum Austausch im Gemeindezentrum. „Wir haben die Kindernothilfe gebeten, Paten und Aktive aus der Umgebung einzuladen“, erklärt Jochen Arnold die Gästerunde.