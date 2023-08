Schützen in Düsseldorf Urdenbacher Schützen feiern mit guter Laune ihr Dorffest

Gemeinsam feiert es sich doch am besten: Das haben die Urdenbacher und Baumberger Schützen schon beim Bürgervogel- und Pokalschießen Mitte August bewiesen und gleiches galt auch für das Schützen- und Dorffest am Wochenende. Nach dem Verlust des eigenen Vereinsheimes in Baumberg ist der 1. Schießverein Anfang des Jahres mit in das Urdenbacher Schützenhaus eingezogen.