Dorffest im Düsseldorfer Süden Eine jecke Polonaise mitten im Hochsommer

Schon gleich zu Beginn drängten sich die Besucher unter den aufgespannten Sonnenschirmen. Hanno Klöcker, Präsident und erster Vorsitzender der KG, fand nette Worte für die vielen Gäste, die gekommen waren. Und die nun nicht nur Getränkestand und Grillstation – kostenlos betrieben von Mitgliedern der Urdenbacher Erntedankgruppe „Pänz“ – vermehrt aufsuchten, sondern beim abwechslungsreichen Programm eifrig mitfeierten. Die Party-Musik-Gruppe Dubb machte den Anfang. Sie spielte Rockiges, hatte aber auch Liedgut im Repertoire, das offenbar zur Polonaise animierte.

So wurde die Straße zur Bühne. Dort traten dann in greller Mittagssonne die Showtanzformation Vierscher Mispelblüten auf zu Songs der Kölner Band Brings. Brigitte Klöcker, Literatin der KG und Gattin des Präsidenten, hatte an der Abfolge selbstredend mitgewirkt. Ihr und den Besuchern gefielen die vielen jecken Töne bei hochsommerlichen Temperaturen. Für gute Laune und Lacher sorgte dann Heinz Hülshoff. Und für die ganz kleinen Besucher, die das alles nicht interessierte, war eine Hüpfburg aufgebaut.