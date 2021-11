Evangelische Kirche an der Südallee wurde 2020 nach 54 Jahren entwidmet : Erinnerung an die Heilig-Geist-Kirche

Gisa Arnold mit der Broschüre, für die sie hunderte Fotos gesichtet und mit Weggefährten aus der Heilig Geist Kirche gesprochen hat. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Urdenbacherin Gisa Arnold hat mit Unterstützung der evangelischen Gemeinde eine Broschüre über den aufgegebenen Kirchenstandort herausgebracht. Das Heft erinnert an ein 54-jähriges aktives Gemeideleben.

Eine Kirche ist für die Menschen aus der dazugehörigen Gemeinde mehr als ein reines Gotteshaus; es ist ein Ort der Begegnung, der Freude, der Trauer, des gemeinsamen Besinnens auf den Glauben. Da in Deutschland immer mehr Menschen aus den Kirchen austreten, geben Katholiken wie Protestanten immer wieder Standorte auf und führen diese im besten Fall einer neuen Nutzung oder am Ende gar einem Abriss zu. Hinter der dazugehörigen Entwidmung verbirgt sich aber für die Betroffenen viel mehr: Ein Stück Heimat geht verloren. Um so schöner ist es, wenn die Erinnerung an schöne Zeiten wachgehalten werden kann.

Vergangenes Jahr im Oktober wurde der Entwidmungsgottesdienst für die Urdenbacher Heilig-Geist-Kirche nachgeholt, der ohne Pandemie schon im März 2020 hätte stattfinden sollen. Die evangelische Gemeinde, die bis dahin noch zwei Standorte hatte - neben dem historischen Gotteshaus im Ortskern noch die Kirche mit Gemeindehaus an der Südallee - wollte sich angesichts des Mitgliederrückgangs in der Dorfmitte konzentrieren. Irgendwann in den nächsten Monaten werden die Bagger an der Südallee anrollen und Platz für Neues schaffen: Das Grundstück bleibt im Eigentum der Gemeinde, die Bebauung und Nutzung hat das Presbyterium der Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft anvertraut. Die Heilig-Geist-Kirche ist von der Gemeinde schon leergeräumt worden. Derzeit werden einige Räume noch vom Sozialzentrum „Mittendrin“ der Diakonie genutzt.

Info Broschüre gibt es im Gemeindebüro Broschüre Heilig-Geist-Kirche Sie wurde in einer Stückzahl von 500 gedruckt und hat 86 Seiten. Sie ist unentgeltlich zu erhalten, über eine Spenden als Unterstützung für die Druckkosten würde sich die Gemeinde freuen. Die Broschüre ist erhältlich in der Dorfkirche an der Urdenbacher Dorfstraße und im Gemeindebüro an der Angerstraße 77 zu den Öffnungszeiten.

Gisa Arnold stimmt es traurig, wenn sie durch das schmiedeeiserne Tor in den Innenhof geht. Um das Kapitel für sich und für alle, deren Herz an dem Standort gehangen hat, abzuschließen, hatte sie die Idee, eine Broschüre zu erstellen und drucken zu lassen. Monatelang sichtete sie Fotos und redete mit Menschen, die die Heilig-Geist-Kirche in ihren bewegten Jahren von 1966 bis 2020 begleitet haben. Unter anderem sprach sie mit der Witwe des ersten Pfarrers an der Kirche, Jürgen Körver. Diese bekam auch das erste Exemplar von Gisa Arnold persönlich überreicht: 86 Seiten prallvoll mit Erinnerungen sind so zusammengekommen, der Gemeindeaufbau von Null in einem Umfeld, in dem kaum ein Haus stand, die vielen Aktivitäten in der lebendigen Gemeinde, die Jubiläen, die gefeiert wurden: das 40-jährige, das 50-jährige und im vergangenen Jahr das Aus des Standortes.