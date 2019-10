Serie „Mein Lieblingsstück“ : Eine Schale, die einst die Römer nutzten

In der Reihe „Mein Lieblingsstück“ stellt Heike Rieger von Haus Bürgel eine Kragenschale aus dem Römischen Museum vor.

Eine „Kragenschale“ hat Heike Rieger, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Betriebsgesellschaft von Haus Bürgel, als Lieblingsobjekt ins Visier genommen. Das kostbare Original überdauerte die Jahrhunderte – natürlich mit Schrammen und Löchern. Nun hat die Keramikschale als Zeugnis vergangener Epochen ihren Platz in einer Glasvitrine des Römischen Museums Haus Bürgel. „Die Römer haben es sich hier im Rheinland gut gehen lassen und dazu gehörten ihre Bäder“, erzählt die Tourismus-Managerin. Und rückt dann die handtellergroße Schale in den Blick: „Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich im Bad in dieser schwimmenden Schüssel Oliven oder Trauben reichen ließen.“ Tatsächlich ist der Kragen der Schale nach außen gestülpt, dadurch bildet sich rundherum ein Hohlraum. „Der gibt Auftrieb und die Schale lässt sich gut greifen“, erklärt Heike Rieger. Selbstredend habe sie die Schwimmfunktion ausprobiert. „Ich war so neugierig“, bekennt sie amüsiert.