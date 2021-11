Allgemeine Bürgerverein Urdenbach feiert 2022 Jubiläum : Der ABVU sucht Helfer fürs Jubiläum

Zuletzt war das Entenrennen im Sommer 2019. Foto: Endermann, Andreas (end)

Urdenbach Der Heimatverein aus Urdenbach wird nächstes Jahr 100 Jahre alt. Er organisiert unter anderem das Erntedankfest mit dem großen Festumzug. Der fiel jetzt wegen Corona zweimal aus. Der Festakt zum 100-Jährigen ist für den 13. August im Festzelt Piels Loch terminiert.

Von Andrea Röhrig

Zwei Jahre in Folge konnte in Urdenbach wegen Corona nicht wie gewohnt gefeiert werden. Kein Tanz in den Mai, kein Erntedankumzug, kein Klompenball. Doch für 2022 hat der Vorstand des Allgemeinen Bürgerverein Urdenbach (ABVU) ein Feierjahr aufgerufen - wenn der Virus es zulässt. Denn nächstes Jahr wird einer der mitgliederstärksten Heimatvereine Düsseldorfs 100 Jahre alt.

Und dieses Jubiläum wollen die Vereinsvorsitzende Birgitte Schneider und ihr Vize Torsten Winter mit allen ABVU-Mitgliedern und Urdenbachern feiern, am liebsten das gesamte Jahr über. Dafür werden auch noch jede Menge helfende Hände gesucht. Deshalb gibt es am Samstag, 6. November, von 14 bis 15 Uhr ein Kennenlerntreffen in der ABVU-Geschäftsstelle, Angerstraße 5, für potenzielle Unterstützer. Es gelten die 3G-Regeln. Unter anderem werden Bastelqueens und -kings für das Dekorieren, Ententuner fürs Entenrennen, Unterstützung der Getränke- und Grillteams sowie Mann- und Frauenpower zum Auf- und Abbau bei verschiedenen Veranstaltungen gesucht. Und natürlich nimmt der Vorstand auch noch kreative Ideen für das Jubiläumsjahr an, die die Planungen des ABVU-Vorstandes ergänzen können.

In diesem Jahr soll es wenigstens am Volkstrauertag wieder ein bisschen Normalität geben. Der ABVU richtet eine kleine Feier am Sonntag, 14. November auf dem Friedhof in Urdenbach aus.