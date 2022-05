Bundesverdienstkreuz für Brigitte Schneider : Ehrung für viele Jahre Ehrenamt

Düsseldorf Die Urdenbacherin Brigitte Schneider bekam gestern von Oberbürgermeister Stephan Keller das Bundesverdienstkreuz überreicht. Sie engagiert sich seit über 40 Jahren im Stadtteil.

(rö) Als bei Brigitte Schneider vor einigen Wochen das Telefon ging und sich am anderen Ende der Leitung das Büro des Oberbürgermeisters meldete, dachte sie zunächst, dieses wollte im Namen von Stephan Keller (CDU) seine Teilnahme am Jubiläumsempfang des Allgemeinen Bürgerverein Urdenbach (ABVU) absagen. Der feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Doch weit gefehlt, die Urdenbacherin bekam erzählt, dass sie am 12. Mai das Bundesverdienstkreuz überreicht bekommen sollte. „Ich habe das zunächst alles für einen Scherz gehalten“, erzählt Brigitte Schneider.