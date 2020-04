Corona in Düsseldorf : Bürgerverein sagt das Erntedankfest ab

Im vergangenen Jahr war der Umzug durch Urdenbach verregnet gewesen. In diesem Jahr wird er wegen der Corona-Pandemie gar nicht stattfinden. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Wegen der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr kein Erntedankfest in Urdenbach geben. Der Urdenbacher Bürgerverein hat bis Ende Oktober alle Veranstaltungen abgesagt. Vor allem zum großen Festumzug am Sonntag kommen die Besucher von Nah und Fern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

Der Allgemeine Bürgerverein Urdenbach (ABVU) hat bis Ende Oktober alle Veranstaltungen abgesagt. Dazu gehören das Entenrennen (Juni), die Radwanderfahrt und der Handwerkermarkt (August). Und obwohl die Beschränkung für Großveranstaltungen erstmal nur bis Ende August gilt, hat der ABVU-Vorstand auch eine weitere Entscheidung getroffen, die viele Urdenbacher traurig stimmen wird: Auch das Erntedankfest wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Am ersten Oktoberwochenende wäre das Fest mit Zeltveranstaltungen und dem großen Umzug gefeiert worden.