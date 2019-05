Demonstration : Urdenbacher wollen Sparkassenfiliale erhalten

Michaela Schipky (l.) und Tania Hartung demonstrierten gestern vor der Stadtsparkasse in Urdenbach. Foto: Sonja Schmitz

Urdenbach Mehr als 100 Bürger demonstrierten am Josef-Kürten-Platz dagegen, dass Ende September die Stadtsparkasse schließt.

Mehr als 1000 Unterschriften hatten die Organisatoren um Christoph Wylezol für den Erhalt der Sparkassen-Filiale in Urdenbach gesammelt. Zur Demonstration am Josef-Kürten-Platz waren gestern Mittag etwa 100 Bürger gekommen. Sie wurden mit Trillerpfeifen ausgestattet, manche trugen ein rotes Sparkassen-Käppi.

Für die Urdenbacher Kunden ist das Institut allerdings derzeit ein rotes Tuch. Die Ankündigung des Instituts, die Filiale an der Kammerathsfeldstraße Ende September zu schließen, macht viele Bürger wütend. Michaela Schipky hat wenig Verständnis dafür, was die Stadtsparkasse älteren Menschen zumutet, die nicht gut zu Fuß sind, wie etwa ihre 72-jährige Mutter. „Viele, die eine kleine Rente haben, können sich die Fahrtkosten nach Benrath oder Garath gar nicht leisten.“

Auch Gert König ärgert sich. Er war extra von der Deutschen Bank zur Stadtsparkasse gewechselt und hatte sich davon eine bessere Betreuung versprochen, zumal die Sparkassen im Unterschied zu privaten Banken dem Gemeinwohl verpflichtet seien. Auf diesen Punkt spielte auch der 85-jährige Romuald Wylezol mit seinem Plakat an: „Steuergeld nehmen und dann nicht bürgerfreundlich“ steht darauf geschrieben. Von einem SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel hätte er etwas anderes erwartet. Um viertel vor eins versammelte sich die Menge vor der Sparkasse. Über Lautsprecher hielt Hans Krins, Baas der Alde Odebacher Jonges, eine Ansprache, gerichtet an die Vertreter der Stadtsparkasse: „50 Jahre haben Sie unser Geld genommen und damit gearbeitet. Und heute ist Ihnen das nichts mehr wert.“ Für das Geld, mit dem die Stadtsparkasse einen vierten Geschäftsführer eingestellt habe, könne die Filiale noch länger weiter betrieben werden. „Wir hoffen, dass die Sparkasse ein Einsehen hat. Wer nicht kämpft, hat schon verloren“, erklärte Krins unterstützt von zustimmendem Trillerpfeifenkonzert.

Mit freundlichem Beifall honorierten die Demonstranten, dass sich Rafaelo Morgenbrodt, Stadtsparkassen-Direktor Regionalmarkt Düsseldorf-Süd und Monheim, dem Gespräch mit ihnen stellte. Er kündigte für den 15. Mai eine Informationsveranstaltung an, bei der Einzelheiten für die künftige Kundenbetreuung erklärt werden sollten. So könnten Kunden Bankgeschäfte auch telefonisch tätigen. Für Menschen, die nicht mobil seien wie Rollstuhlfahrer, gebe es die Möglichkeit, den Kundenberater zu Hause zu empfangen. „Wir wollen keine Kunden verlieren“, erklärte Morgenbrodt. Er verwies auf Erfahrungen in Hassels, wo bereits ein Bus für die Kunden einmal pro Woche im Einsatz sei. Ein Bus für Urdenbach werde im Juli fertig hergerichtet sein und dann verschiedene Standorte abfahren.