Geldinstitut eröffnet im April oder Mai neue Räumlichkeiten in Urdenbach : Beschwerden über Sparkassen-Container

Düsseldorf Bis Freitag will die Sparkasse ihren Geldautomaten-Container an das Stromnetz angeschlossen haben. Derzeit wird er über ein Notstromaggregat betrieben.

Da das Geldinstitut einen festen Standort in dem Stadtteil aber nicht ganz aufgeben will, hat das Unternehmen nach Unternehmensangaben in zentraler Lage neue Räumlichkeiten angemietet, die im April oder Mai zur Verfügung stehen. Bis dahin können sich die Urdenbacher an dem Container-Geldautomaten mit Scheinen versorgen. Allerdings, was ebenfalls einige Urdenbacher bemängeln, ist es nicht möglich, an dem Containerterminal seine Kontoauszüge zu drucken oder Überweisungen zu tätigen. Dafür müssen Sparkassenkunden die nächsten Monate nach Benrath oder Garath, wenn sie nicht auf den Bus warten wollen. All das ärgert in der Summe auch Theo Dierdorf, der in einer E-Mail an unsere Redaktion Luft abließ.