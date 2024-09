Das Fest startet am Freitag, 4. Oktober, mit einem Gottesdienst Urdenbach bereitet sich aufs Erntedankfest vor

Einmal im Jahr ziehen viele Urdenbacher in Tracht und mit geschmückten Karren durch den Stadtteil. Anlass ist das Erntedankfest, das in diesem Jahr ab Freitag, 4. Oktober, gefeiert wird. Auf den Einfahrtsstraßen ins Dorf steht dann auf den Bannern und Schildern: „Herzlich willkommen zum Erntedankfest in Urdenbach“. Es sind zwar noch gut zwei Wochen bis zum großen Fest des Allgemeinen Bürgervereins Urdenbach (ABVU), aber die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten ist der Umzug durchs Dorf am Sonntag: Den Festzug führt wie in den vergangenen Jahren die Vorsitzende des Bürgervereins, Brigitte Schneider, an. Ihr folgt die Gruppe „24 Pänz“, bei der viele Kinder mit von der Partie sind.