Entwidmungsgottesdienst am 3. Oktober 2020 : Abschied nehmen von der Heilig-Geist-Kirche

Die Heilig-Geist-Kirche soll abgerissen werden. Die Gemeinde zentriert sich künftig in der Urdenbacher Dorfmitte. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Urdenbach Wegen Corona feiert die evangelische Gemeinde in Urdenbach erst jetzt ihren Abschiedsgottesdienst in und für die Heilig-Geist-Kirche an der Südallee. Sie wird abgerissen.

Von Andrea Röhrig

(rö) Geplant war der Abschiedsgottesdienst in und für die evangelische Heilig-Geist-Kirche an der Südallee schon im März. Doch dann kam Corona und die Urdenbacher Gemeinde zog die Reißleine. Doch nun soll am Samstag, 3. Oktober, ein letztes Mal in den Räumen gefeiert werden. „Der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind!“ steht der Entwidmungsgottesdienst rund um das Thema „Einheit und Erntedank“. Er beginnt um 14 Uhr mit Superintendent Heinrich Fucks und dem Urdenbacher Pfarrer Matthias Köhler. Nach dem Gottesdienst sind die Besucher zum Beisammensein im Innenhof eingeladen.

„Schweren Herzens trennen wir uns von einem Gemeindezentrum, das in den 60er Jahren erbaut wurde, als die Gemeinde viel größer war als heute und das in seinem Zustand und Umfang nicht mehr zu unterhalten ist. Aktuell haben wir 3000 Gemeindeglieder“, sagt Margarete Preis für das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Urdenbach.

Der Abschied von der Heilig-Geist-Kirche soll auch ein gemeindlicher Aufbruch sein. Die Gemeinde will sich künftig in der Dorfmitte rund um ihre alte Kirche zentrieren. „Was wir mitnehmen an andere Orte, sind die Erfahrungen von gelingender Gemeinschaft, von gegenseitiger Wahrnehmung und Begegnung, von kritischem Fragen und konstruktivem Einsatz für unsere Kirche und Menschen um uns herum. Das soll Kirche ausmachen. Auch in Zukunft“, sagt Preis.

Auf dem Gelände der Heilig-Geist-Kirche an der Südallee sollen in Kooperation mit der Düsseldorfer Wohnungsbaugenossenschaft DWG barrierefreie Wohnungen gebaut werden. Im selben Gebäudekomplex plant die Diakonie das Angebot einer Tagespflege für Pflegebedürftige. Die Urdenbacher Kirchengemeinde will mit einem Raumangebot für Begegnung und Gemeindeveranstaltungen sowie für Gottesdienste weiter an der Südallee präsent sein.