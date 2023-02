Mehr als 200 Helfer befreiten die Urdenbacher Kämpe von Müll 30 Tonnen Müll in der Kämpe gesammelt

In Gruppen aufgeteilt ging es pünktlich um 10 Uhr los; die Freiwilligen machten sich in verschiedenen Himmelsrichtungen auf durch die Auenlandschaft. Bürgerverein-Vorstandsmitglied Torsten Winter schätzt die Hilfsbereitschaft im südlichen Düsseldorfer Stadtteil, er hat Schulen und andere Vereine im Vorfeld kontaktiert. Jede helfende Hand kann er gebrauchen: „Alljährlich kommt an unserem Reinigungstag tonnenweise Müll zusammen, den wir entlang der Wege und Felder einsammeln. Vor allem am Rheinufer fischen wir regelmäßig auch große und sperrige Gegenstände heraus.“ Holztüren, Einkaufswagen, Autoreifen, Fahrräder sind immer dabei, diese werden beim Hochwasser angespült. Der Einsatz erfolgt unentgeltlich, die städtische Müllfirma Awista stelle dem Reinigungstrupp mehrere große Container zur Verfügung, die befüllt werden können, sagt Winter, und holt diese am Montag zur Entsorgung ab. Die Container standen am Gutshof Haus Bürgel, wo sich die kleinen und großen Helfer nach rund zweistündiger getaner Arbeit einfanden und dort zu Würstchen und Getränken eingeladen waren. 30 Tonnen Müll und Schrott kamen wieder zusammen. Vom Kühlschrank bis zum Plastikstuhl war auch in diesem Jahr wieder alles dabei.