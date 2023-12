Nach Schicksalsschlag TSV Urdenbach bedruckt Tassen und sammelt für Familie

„Der große Zuspruch unterstreicht, dass der TSV Urdenbach die Werte seines Leitbilds aktiv lebt“, sagt Vorstandsmitglied Tobias Erkenlenz im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Tasse kann an unterschiedlichen Stellen erworben werden. Beim Verein selbst ist eine Bestellung per E-Mail möglich unter tobias.erkelenz@tsvurdenbach.de. Auch auf dem Benrather Weihnachtsmarkt am Stand 23 gibt es die Tasse mit weihnachtlichem Motiv zu kaufen. Im Gesundheitswerk Düsseldorf-Benrath an der Marbacher Straße und im Geschäft „Untoldstories“ an der Hauptstraße ist die Tasse ebenfalls erhältlich.