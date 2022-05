Abschluss des Konzeptes „Fit 2014“ : Frühlingsfest des TSV Urdenbach

Unter anderem soll auch die vereinseigene Bouleanlage, auf de rman schon spielen kann, offiziell eröffnet werden. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

URDENBA Am Samstag, 14. Mai, wird an der Sportanlage an der Woermannstraße gefeiert. Unter anderem gibt es ein Gastspiel der Fortuna-Traditionself (ab 15 Uhr).

Beim TSV Urdenbach wird gefeiert, und zwar am Samstag, 14. Mai, auf der eigenen Anlage an der Woermannstraße von 12 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei. Gefeiert wird beim Frühlingsfest der erfolgreiche Abschluss des umfangreichen Erneuerungsprojekts „Fit 2014“. Dabei haben der Verein und die Mitglieder nun auch allen Grund dazu, die Korken knallen zu lassen.

Ein buntes Programm wartet auf die Besucher mit dem Kids-Cup 2022 (ab 12 Uhr), einem Gastspiel der Fortuna-Traditionself (ab 15 Uhr) sowie jeder Menge Bewegung am Sportactionbus (von 14 bis 17 Uhr). Feierlich eröffnet werden bei dem Frühlingsfest auch die Boule-Anlage und der Fitness-Parcours Gympark. Zudem findet die Eröffnung neuer Funktionsräume im „Friedhelm-Gutowski-Gebäude“ statt, die nach dem langjährigen Vorsitzenden benannt sind.

Ein gemeinsamer Kraftakt, vor allem auch finanziell, von Verein, Verwaltung und Politik der Stadt sowie die Unterstützung von Stiftungen und Sponsoren waren vonnöten, um die sanierungsbedürftigen Sportstätten und das Vereinshaus des TSV zukunftsgerecht zu gestalten. Elf Jahre verstrichen von Planung bis Fertigstellung. Die Geduld hat sich gelohnt. So wurde die Vereinsgaststätte „Bürgerstube Urdenbach“ an der Kammerathsfeldstraße vergrößert und komplett saniert sowie mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet. Die modernisierte Vereinshalle im Gebäude ist dank eines Aufzugs inzwischen barrierefrei erreichbar.