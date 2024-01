Neuer Gruppenraum für Senioren-Treffpunkt Treffpunkt „Mittendrin“ bleibt im Corelli-Viertel

Düsseldorf · Das „Mittendrin“, ein Treffpunkt für Urdenbacher Senioren, startet für den Übergang in neuen Räumlichkeiten an der Südallee 122. Ein erstes Treffen fand im Corelli-Viertel statt. Die vom Zentrum plus in Benrath betreute Einrichtung hatte das ehemalige Gemeindezentrum verlassen müssen, weil dort neu gebaut wird.

22.01.2024 , 12:13 Uhr

Georgios Pimenidis (2.v.l.) leitet den offenen Treff im Corelli-Viertel. Foto: Simona Meier Foto: Simona Meier

Von Simona Meier