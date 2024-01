Überschwemmung in der Urdenbacher Kämpe Ein Leben mit dem Hochwasser

„Wir kommen ja hier nicht mehr weg“, sagt Winter. „Notfalls noch mit dem Trecker“, meint er schmunzelnd, um dann wieder ernst zu werden. So schnell wie in dieser Saison sei der Rhein für ihn noch nie gestiegen. Außerdem habe er das Gefühl, dass es seit Oktober nur noch schlechtes Wetter gegeben habe. Zwar sinke seit gestern der Pegel wieder, aber man wisse ja nicht, was danach kommt. Er habe auch immer den Pegelstand am Oberrhein im Auge und die Mosel.