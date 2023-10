Erntedankfest in Düsseldorf-Urdenbach Tom und Inka Garn sind das neue Blotschenpaar

Als wenn der Tango nicht schon an sich schwierig genug wäre. Doch wenn das Tanzpaar aus Gründen der Tradition die Tanzschuhe mit Holzblotschen (wie man sie vor allem aus Holland kennt) tauschen muss, kann man sich schon vorstellen, dass vor allem die vielen Zuschauer ihren Spaß an der Darbietung haben. Zum Abschluss des Urdenbacher Erntedankfestes stand am Montag der traditionelle Blotschenball auf dem Programm. Im Festzelt treffen sich dann vor allem die Mitglieder der vielen Urdenbacher Erntedankgruppen auf Einladung des Allgemeinen Bürgervereins Urdenbach (ABVU), der seit Jahrzehnten diese Veranstaltung durchführt, die weit über Urdenbach hinaus bekannt ist und die vor allem zum großen Festumzug am Sonntag viele Besucher aus Nah und Fern anzieht.