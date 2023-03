Mit dem ÖPNV aus dem Düsseldorf Süden in die City So lange dauert die Fahrt aus dem Süden

Im Jahr 2016 hatten CDU-Ratsmitglieder die Idee, dass die Stadt mal prüfen soll, ob eine Verlängerung der Stadtbahn-Linie U71 bis nach Garath Sinn macht. Doch die winkte mit dem Hinweis auf die S-Bahn-Verbindung ab: Es gebe keine Versorgungsdefizite. 2021 wurde sie die Verlängerung wieder ins Spiel gebracht. Und siehe da: Die Verwaltung sieht inzwischen neben der Herstellung einer Direktverbindung aus dem südlichsten Zipfel in die Innenstadt ein Potenzial durch die Anbindung an einen großen (noch nicht gebauten) Park+Ride-Parkplatz. Doch bis zu einer möglichen Umsetzung werden Pendler im heutigen besten Alter wohl schon lange im Ruhestand sein. Das bedeutet, dass man sich aus den Stadtteilen, die südlich von Benrath liegen, oft mit gleich mehreren ÖPNV-Angbeoten und viel Zeit in die Innenstadt kämpfen muss.



Aus Urdenbach Wer dort wohnt und auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angewiesen ist, muss Busse nutzen. Bahnen fahren in dem flächenmäßig sechstgrößten Stadtteil mit seinen rund 10.500 Einwohnern nicht. Ausgangspunkt unserer Fahrt ist der Josef-Kürten-Platz. Von dort aus fährt werktags im 20-minütigen Takt die Linie 730, die unter anderem Benrath, Reisholz, Eller und Gerresheim passiert, bevor sie am Freiligrathplatz in Stockum ankommt. „Um in die Innenstadt zu fahren, am besten in Benrath umsteigen“, rät der Busfahrer. Pünktlich um 8.02 Uhr beginnt die Fahrt. Nach nur gut drei Minuten folgt der Stopp an der ersten Benrather Haltestelle am Krankenhaus. „Gut, dass es diese Verbindung gibt“, sagt eine Frau, die einsteigt – ungefragt. Sie wird nur wenige Minuten später, um 8.09 Uhr, ebenfalls am Benrather S-Bahnhof aussteigen. In Benrath beginnen bei unserer Weiterfahrt die ersten Schwierigkeiten. Die Fahrtenapp zeigt an: Theoretisch wäre der schnellste Weg, die S6 zu nutzen und am Hauptbahnhof in die U79 umzusteigen. 38 Minuten Fahrt wären es laut App von Urdenbach bis zur Heinrich-Heine-Allee. Die App zeigt allerdings auch an: Wegen Bauarbeiten fallen an dem Tag alle Züge der S6 aus. Die Linie ist ebenso wie der RE1 und der RE5 von den Arbeiten an der RRX-Trasse (Rhein-Ruhr-Express) betroffen.