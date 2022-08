In Urdenbach sind drei Abschnitte für die Tempo-Reduzierung geplant : Politik soll Tempo 30 beschließen

Düsseldorf In Urdenbach sind drei Streckenabschnitte vorgesehen: vor der Grundschule Südallee und dem benachbarten Montessori-Kinderhaus sowie vor dem Krankenhaus.

Die Mitglieder des Ordnungs- und Verkehrsausschusses sollen in ihrer Sitzung am 17. August für weitere Streckenabschnitte vor Einrichtungen Tempo 30 beschließen. Nach Angaben der Stadt liegen in Düsseldorf bereits rund 80 Prozent der etwa 700 sensiblen Einrichtungen (wie Kitas, Schulen und Seniorenheime) an einer Straße mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Die Verwaltung hat jetzt alle weiteren 140 sensiblen Einrichtungen auf eine mögliche Geschwindigkeitsreduzierung überprüft und hat für die Politik mehrere Vorschläge.