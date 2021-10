Zeitlicher Verzug bei einigen Arbeiten wegen des Hochwassers : Pflegearbeiten in der Kämpe starten

Pflegearbeiten in der Kämpe starten

In der Urdenbacher Kämpe stehen viele Obstbäume. Ihre Blüte erfreut die Spaziergänger im Frühjahr. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Düsseldorf Es werden in den nächsten Wochen in Urdenbach Sträucher und Pappeln entfernt. Einige der Maßnahmen sollten bereits im vergangenen Winterhalbjahr durchgeführt werden, mussten aber verschoben werden, da die Flächen aufgrund von Hochwasser nicht befahrbar waren.

Die beim Gartenamt beheimatete Untere Naturschutzbehörde startet jetzt in die Pflege- und Entwicklungsarbeiten in den Naturschutzgebieten. Ziel sei der Schutz bedeutender Biotope sowie die Schaffung von weiteren Biotopen, teilt die Stadt mit. Die Arbeiten dauern bis Februar/März an. Einige Maßnahmen sollten bereits im vergangenen Winterhalbjahr durchgeführt werden, mussten wegen Hochwasser auf den Zufahrten verschoben werden. Im besonderen Blickpunkt liegt dabei die Urdenbacher Kämpe und das von Stadt und Biologischer Station Haus Bürgel erarbeitete Pflegekonzept für die dortigen Biotope. Und das sind die geplanten Einzelmaßnahmen: