Brauchtum in Düsseldorf Pferde führen den Erntedank-Umzug in Urdenbach an

In Urdenbach, dem selbst ernannten „Dorf mit Herz“, zählt die Erhaltung des Brauchtums auch in Verbindung mit der heutigen Zeit. Da ist gerade die Diskussion über den Einsatz von Tieren zweischneidig: „Immer wenn Tiere irgendwo dabei sind, stellt sich die Frage des Tierschutzes“, so Torsten Winter, „aber wenn alles verboten wird, ist auch das Brauchtum in wenigen Jahren Geschichte. Dann dürften über 70-Jährige eigentlich auch nicht mehr mitlaufen, niemand darf mehr stundenlang am Wegesrand auf den Zug warten, keiner darf mehr einen Hund oder ein Nutztier haben – man muss einfach immer beide Seiten sehen.“